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Возможной причиной аварии самолета в ЯНАО назван отказ двигателя

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Частный двухместный самолет Sierra мог упасть на Ямале из-за отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Предварительно, отказал двигатель, перезапустить (его пилот - ИФ) не смог на малой высоте. Пилот - герой, потому что сохранил жизни в такой ситуации. Инцидент произошел в зоне лесотундры", - сказал собеседник агентства.

Самолет с двумя пилотами вылетел в четверг из поселка Толька в Красноселькупском районе для осмотра лесных пожаров. Он пропал с радаров. Спасатели МЧС, вылетевшие на Ан-26 из Нижневартовска, нашли дымящийся самолет на земле в 80 км от места вылета.

Самолет был сильно поврежден. Оба пилота выжили, но получили переломы ног. Это пилот Виктор Трофимов, 1985 года рождения и летчик-наблюдатель Линар Шамрюков 1991 года рождения, сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Их отправили самолетом лечиться в Нижневартовск в Ханты-Мансийском АО.

ЯНАО МЧС Красноселькупский район ХМАО Нижневартовск

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