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Пострадавшие при падении самолета на Ямале госпитализированы в тяжелом состоянии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Двое пострадавших при падении самолета в Ямало-Ненецком автономном округе доставлены в окружную клиническую больницу Нижневартовска в тяжелом состоянии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Состояние стабильное, тяжелое. В сознании. Находятся в состоянии травматического шока. Сейчас проводятся противошоковые и диагностические мероприятия с целью стабилизации состояния пострадавших, уточнения диагнозов и определения тактики ведения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в четверг частный двухместный самолет, вылетевший из села Толька для мониторинга лесопожарной обстановки, пропал с радаров в Красноселькупском районе ЯНАО. На его поиски из Нижневартовска вылетел самолет Ан-26 со спасателями на борту. При подлете к месту они обнаружили пропавший борт, самолет дымил.

Оба находившихся на борту летчика живы, воздушное судно сильно повреждено. По предварительной информации, у обоих пострадавших переломы ног.

ЯНАО

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