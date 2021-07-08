Спасатели начали переправу туристов, застрявших на реке в КЧР

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Туристов, оказавшихся отрезанными от внешнего мира из-за смытой дождями автопереправы на реке Подорванка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, с помощью альпинистского снаряжения переправляют через горную реку, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС России по КЧР.

"Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России уже доставили часть туристов на другой берег. Работы по переправе людей продолжаются", - сказал сотрудник чрезвычайного ведомства.

По его словам, решается вопрос о временном размещении эвакуированных туристов.

Как сообщалось, в четверг 39 туристов, в том числе шестеро детей, застряли из-за размытой ливнями автопереправы на реке Подорванка на территории Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса в горах Карачаево-Черкесии. Пострадавших в результате происшествия нет