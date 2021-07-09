Поликлиники Воронежской области приостановили оказание плановой помощи

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Поликлиники Воронежской области временно приостанавливают плановую лечебно-консультативную, диагностическую медпомощь, а также профосмотры взрослого населения, сообщает пресс-служба облправительства.

Исключение составят медосвидетельствование призывников, диспансеризация граждан после коронавируса, проведение медосвидетельствований, оказание помощи пациентам с новообразованиями и хроническими заболеваниями. Также будут проводиться профосмотры обратившихся за вакцинацией и жителей, которые оформляют документы для получения высокотехнологичной медпомощи за пределами региона.

Недельный прирост заболеваемости коронавирусом в регионе составил 37,3%. Привито 36,7% населения.

В области развернуты 3 553 койки в 32 медицинских организациях, 2 146 коек имеют кислородную подводку. Всего в течение месяца было открыто 1 983 койки. В ближайшее время будет развернуто еще 175.