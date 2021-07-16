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Правительство выделит регионам еще 85 млрд рублей на поддержку медицины

Правительство выделит регионам еще 85 млрд рублей на поддержку медицины
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство выделило дополнительно 85 миллиардов рублей регионам на поддержку систем здравоохранения, чтобы они в условиях пандемии не прекращали плановую помощь гражданам, объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В ряде регионов уровень распространения коронавируса остается достаточно высоким и нагрузки на больницы, поликлиники, амбулатории и другие учреждения в этой сфере растут. Расходы субъектов РФ на медицину также увеличиваются", - отметил он.

По его словам, отложить деньги на эти расходы заранее в Фонде обязательного медицинского страхования было невозможно.

Премьер напомнил, что в июне правительство выделило 25 млрд рублей, чтобы не допустить остановку плановых приемов пациентов.

"А сейчас выделяем дополнительные средства, которые позволят людям своевременно и в полном объеме получать необходимую им помощь. Направили регионам дополнительно свыше 85 млрд рублей" - сказал Мишустин.

"Нельзя то и дело, неделя за неделей откладывать поход к врачу. Консультация специалиста и вовремя поставленный диагноз - это та техника безопасности, если хотите, которая необходима для здоровья и активного долголетия, также, как и своевременное прохождение диспансеризации. Прошу Минздрав ускорить доведение этих средств в регионы", - сказал он.

Премьер поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко взять под личный контроль контроль за тем, в каких объемах идет оказание медицинской помощи в регионах.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Михаил Мишустин правительство коронавирус

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