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Локдаун с нерабочими днями отменят в Бурятии с 12 июля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Режим всеобщей изоляции снимают в Бурятии с 12 июля, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"С 12 июля в республике будет снят режим всеобщей самоизоляции, за исключением Кабанского района", - говорится в сообщении.

При этом в республике сохраняется запрет на массовые мероприятия с очным участием и остаются ограничения по режиму работы организаций.

Из-за заболеваемости роста COVID-19 в Бурятии вводились нерабочие дни с 27 июня по 11 июля. На этот период была запрещена деятельность "всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ".

Детям до 14 лет было разрешено выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Букрятия коронавирус

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