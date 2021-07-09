Экс-гендиректор "Титановой долины" получил 10 лет колонии за взятки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Суд в Екатеринбурге в пятницу вынес обвинительный приговор бывшему генеральному директору Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемию Кызласову по делу о коррупции.

"Признать Кызласова виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала судья.

По словам судьи, срок наказания исчисляется с даты вступления приговора в законную силу.

Кроме того, Кызласову назначили штраф в размере однократной суммы взятки, то есть 13 млн рублей.

Время задержания Кызласова 18 февраля 2020 года, а также нахождения его под стражей с 19 февраля 2020 года по 22 июля 2020 года и с 9 июля 2021 года до даты вступления приговора в законную силу будут учтены из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы. Время нахождения Кызласова под домашним арестом будет зачтен из расчета два дня домашнего ареста за один день лишения свободы с 23 июля 2020 года по 8 июля 2021 года, пояснила судья.

По версии следствия, в июле 2019 года Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в 10 млн рублей за беспрепятственное подписание актов приемки-сдачи выполненных работ, а впоследствии увеличил эту сумму еще на 3 млн рублей.

17 февраля 2020 года после получения части взятки в 2,5 млн рублей его и Шилиманова задержали. Кызласову вменили вымогательство взятки (часть 6 статьи 290), его подельнику – посредничество при передаче денег (часть 4 статьи 291.1 УК).

В начале августа 2020 года Кызласов оставил должность гендиректора ОЭЗ "Титановая долина".

Проект создания ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина" реализуется с 2010 года. Якорным резидентом первой очереди ОЭЗ общей площадью почти 300 га в Верхней Салде является Ural Boeing Manufacturing. Вторая очередь общей площадью почти 100 га разместилась в Екатеринбурге на землях аэропорта "Уктус", на эту площадку планируется привлечь до десяти резидентов.