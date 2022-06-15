Облсуд оставил в колонии экс-гендиректора свердловской "Титановой долины"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд в среду оставил в силе наказание, назначенное почти год назад бывшему генеральному директору Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемию Кызласову и экс-замминистру экономики региона Михаилу Шилиманову по делу о коррупции, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"В части назначенного наказания и квалификации их действий приговор оставлен без изменения", - сказал судья.

В июле 2021 года экс-гендиректор "Титановой долины" получил 10 лет колонии строгого режима за взятки. Шилиманов тогда получил девять лет колонии строгого режима.

Как сообщалось, в июле 2019 года Кызласов, по данным облпрокуратуры, потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в 10 млн рублей за беспрепятственное подписание актов приемки-сдачи выполненных работ, а впоследствии увеличил эту сумму еще на 3 млн рублей.

17 февраля 2020 года после получения части взятки в 2,5 млн рублей он был задержан вместе с бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым. Следователи предъявили Кызласову обвинение в получении взятки (часть 6 статьи 290), его подельнику – в посредничестве при передаче денег (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).