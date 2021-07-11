Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:13Заразились
на 10.07В России 5 758 300+25 082В мире 186 060 062+502 675

Госуслуги начнут уведомлять о полагающихся выплатах на детей-школьников

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минцифры и Минтруд с 11 июля опробуют новый механизм проактивного уведомления граждан о полагающихся им единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на ребенка-школьника.

"По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объем информации, поэтому мы совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах. Механизм новых уведомлений мы начнем тестировать уже в ближайшее воскресенье, 11 июля. Если уведомление с портала вдруг не придет, то с 15 июля 2021 года можно зайти на портал госуслуг и подписать заявление привычным способом", - сообщил ранее журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Глава Минцифры рассказал, что портал сам заполнит форму заявления на выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР.

"Таким образом, автоматически формируя необходимые формы, портал сэкономит пользователям время и вовремя напомнит о получении положенных им выплат", - отметил министр.

Шадаев сообщил также, что крупные банки предложили своим клиентам дополнительные бонусы при перечислении выплат на открытые у них счета, и выразил надежду, что другие банки также присоединятся к этой инициативе и предложат получателям выплат различные программы лояльности.

С 15 июля в РФ начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей от семей с детьми школьного возраста от 6 до 18 лет, а также детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Выплата будет осуществляться с 16 августа. Ожидается, что эту выплату получат порядка 20 млн детей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О единовременной выплате семьям, имеющим детей" 2 июля.

Минцифры Минтруд Максут Шадаев

Новости по теме

Новости

В Тольятти ввели режим ЧС из-за пожара в городском лесничестве

Что произошло за день: суббота, 10 июля

Мошенники снова пытались обмануть ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде

Состояние Петра Мамонова улучшилось

Погибший найден в зоне пожаров в Челябинской области

Погибший найден в зоне пожаров в Челябинской области

В России смертность от COVID за сутки достигла максимальных 752 случаев

В России смертность от COVID за сутки достигла максимальных 752 случаев

Вакцина "КовиВак" снова появилась в Москве

Площадь лесных пожаров в Челябинской области увеличилась за ночь втрое

Площадь лесных пожаров в Челябинской области увеличилась за ночь втрое

Кремль представил свой пресс-релиз о беседе Путина и Байдена

Что произошло за день: пятница, 9 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');