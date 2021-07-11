Госуслуги начнут уведомлять о полагающихся выплатах на детей-школьников

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минцифры и Минтруд с 11 июля опробуют новый механизм проактивного уведомления граждан о полагающихся им единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на ребенка-школьника.

"По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объем информации, поэтому мы совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах. Механизм новых уведомлений мы начнем тестировать уже в ближайшее воскресенье, 11 июля. Если уведомление с портала вдруг не придет, то с 15 июля 2021 года можно зайти на портал госуслуг и подписать заявление привычным способом", - сообщил ранее журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Глава Минцифры рассказал, что портал сам заполнит форму заявления на выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР.

"Таким образом, автоматически формируя необходимые формы, портал сэкономит пользователям время и вовремя напомнит о получении положенных им выплат", - отметил министр.

Шадаев сообщил также, что крупные банки предложили своим клиентам дополнительные бонусы при перечислении выплат на открытые у них счета, и выразил надежду, что другие банки также присоединятся к этой инициативе и предложат получателям выплат различные программы лояльности.

С 15 июля в РФ начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей от семей с детьми школьного возраста от 6 до 18 лет, а также детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Выплата будет осуществляться с 16 августа. Ожидается, что эту выплату получат порядка 20 млн детей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О единовременной выплате семьям, имеющим детей" 2 июля.