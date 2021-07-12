На Камчатке продолжились поиски обломков разбившегося самолета Ан-26

Фото: МЧС России / ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На Камчатке продолжается поисковая операция на месте крушения пассажирского Ан-26, работает наземная группа поисковиков, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Работы продолжены наземной группой. Запланированы водолазные работы и применение беспилотника", - говорится в сообщении.

6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие".

На борту находились 28 человек, выживших нет. Останки всех погибших на месте крушения уже обнаружили, найден "черный ящик" самолета. Сейчас поисковики собирают обломки самолета.