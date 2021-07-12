Арестован бывший вице-губернатор Сахалина

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Сахалинской области на два месяца арестован бывший чиновник правительства региона, сообщили "Интерфаксу" в областном управлении СКР.

В отношении арестованного расследуется дело по ч.4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

В правительстве Сахалинской области на запрос "Интерфакса" ответили, что окажут все необходимое содействие следственным органам при расследовании уголовного дела.