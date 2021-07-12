Нацпарк Куршская коса увеличит число смотровых площадок для туристов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Количество смотровых площадок для туристов в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области будет увеличено в ближайшее время, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь учреждения Ольга Большакова.

"Национальный парк постоянно занимается вопросами по модернизации и улучшению своей инфраструктуры для приема организованных и самостоятельных туристов. Особое внимание в этих вопросах мы обращаем на смотровые площадки, которые расположены в самых посещаемых местах Куршской косы. В самое ближайшее время их число будет увеличено", - пояснила Большакова.

По ее словам, сегодня нацпарк строит две большие смотровые площадки на озере Чайка и на экологическом маршруте Королевский бор. Обе рассчитаны на 30-40 человек и позволят наблюдать за водоплавающими птицами на прилегающих водоемах - Куршском заливе и озере Чайка - "столовой" для большого числа лебедей, цапель, бакланов, аистов и уток.

Особенностью смотровой площадки в Королевском бору является то, что она находится на берегу залива и позволяет увидеть жизнь водоплавающих в зоне сплошного тростника. Только специальное место наблюдения позволит туристам взглянуть на этот особый водный мир, отметила Большакова.

"В нацпарке уверены, что новые смотровые площадки станут очень популярными у туристов, которых этим летом очень много, несмотря на пандемию. При этом они разгрузят другие площадки, что есть сегодня, - по одной на высоте Мюллера и озере Лебедь и три на высоте Эфа", - заключила Большакова.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть - 48 км, литовская - 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.