Состояние заболевшей COVID актрисы Ирины Алферовой улучшилось

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Состояние народной артистки России, актрисы театра и кино Ирины Алферовой, которая две недели назад была госпитализирована с коронавирусом, улучшилось, сообщил "Интерфаксу" художественный руководитель московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

"Ирине Ивановне намного лучше, но она еще находится в больнице. Она в одной палате со своим мужем Сергеем, она сейчас уже ухаживает за ним", - сказал Райхельгауз в понедельник.

По его словам, несколько дней назад у актрисы было "очень тяжелое состояние, она была подключена к аппаратуре". "Сейчас уже она нормально себя чувствует и больше беспокоится о муже", - отметил худрук.

Алферова дебютировала в кино во время учебы в институте, исполнив эпизодическую роль в драме Эдуарда Бочарова "Серебряные трубы" (1970). С 1993 года она является актрисой московского театра "Школа современной пьесы".

Зрительский успех Алферовой принесла одна из ее первых ролей - Констанции Бонасье в приключенческой комедии "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978). Популярность также получили мелодрамы с ее участием "С любимыми не расставайтесь" (1979) и "Предчувствие любви" (1982), в которых актриса исполнила главные роли.