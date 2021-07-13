Источник сообщил о двух погибших от взрыва в гостинице в Геленджике

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Число погибших при взрыве в гостинице в Геленджике увеличилось до двух человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, один пострадавший скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Внутренние конструкции первого этажа гостиницы и остекление были повреждены взрывом, предположительно, бытового газа в Геленджике, 50 человек были эвакуированы.

Источник в службах технического надзора города сообщил, что нарушение правил безопасной эксплуатации газового оборудования персоналом гостиницы могло спровоцировать взрыв газа. Проверят также версию неисправности оборудования.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что эпицентр взрыва в гостинице находился на первом этаже.

"Взрыв раздался в магазине на первом этаже после того, как работники включили электричество. По соседству располагается кухня гостиницы. К тому времени там уже произошла утечка газа и оба помещения были заполнены газо-воздушной смесью", - сказал собеседник агентства.

Взрыв повредил все четыре этажа здания, обрушилась стена и перекрытия, добавил источник.