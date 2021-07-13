Захватившему 6 детей в заложники в Колпине попросили дать срок в колонии-поселении

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Колпинском суде Петербурга прокурор запросил полтора года колонии-поселения для Дениса Бельтюкова, которого обвиняют в захвате в заложники в квартире шестерых детей 24 ноября 2020 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Защита, представитель потерпевших и подсудимый попросили суд ограничиться условным сроком.

Бельтюкова обинили в незаконном лишении свободы несоврешеннолетних (ч. 2 ст. 127 УК) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК).

Подсудимый вину признал.

Как установило следствие, 24 ноября 2020 года Бельтюков был нетрезв и несколько часов удерживал в квартире шестерых детей возрастом от 3 до 16 лет, двое из которых ему родные, угрожая их убить. Благодаря уговорам районного прокурора Игоря Ивкина он отпустил всех детей.

В суд дело о захвате детей поступило 21 июня 2021 года.