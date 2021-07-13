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Петербуржца, взявшего в заложники 6 детей, осудили на 1,5 года

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о незаконном лишении свободы шестерых детей в ноябре 2020 года, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры города.

"Денис Бельтюков признан виновным (...)", - сказано в сообщении. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Бельтюкова к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Как уточняет объединенная пресс-служба судов города, Бельтюков сообщил в суде, что сделал из ситуации выводы: "держать себя в руках и любить семью". В будущем мужчина планирует "жить долго и счастливо".

Представитель потерпевших рассказала в суде о скучающих по Бельтюкову детях, которых он захватил в заложники. Супруга и дети его простили. Женщина заявила суду, что сама спровоцировала Бельтюкова.

Как сообщалось, в прениях прокурор запросил Бельтюкову наказание в виде 1,5 лет в колонии-поселении. Защита, представитель потерпевших и подсудимый просили назначить условный срок.

Как установил суд, 24 ноября 2020 года с 9:40 до 16:30 нетрезвый Бельтюков из ревности к супруге заперся в квартире в Колпино с шестью детьми от 3 до 16 лет, двое из которых ему родные. Таким образом мужчина хотел помешать проживанию женщины в этой квартире и ее общению с детьми. Согласно материалам дела, Бельтюков заперся на ключ, лишил детей пищи и воды. К горлу одного из детей он приставлял топор и нож, другого бросил на кухонный стол. Дети оказались на свободе благодаря уговорам районного прокурора Игоря Ивкина, Бельтюков сам сдался полиции.

Петербург

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