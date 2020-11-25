Омбудсмен не нашла причин разлучать пропавшую мать с детьми-заложниками из Колпино

Женщине предложили побыть в больнице с сыновьями, но она пока не вышла на связь и после допроса ее местонахождение неизвестно

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Социальные службы изучат возможность исполнения родительских обязанностей матерью шести детей из Колпино, которых более пяти часов держал в заложниках отец двух из них, но пока оснований для их разлучения нет, считает детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина.

Как сообщила Митянина журналистам, сейчас все дети остаются в больницах, врачи отмечают у них сильное истощение и анемию, у некоторых есть травмы.

"Общий вывод врачей: тяжелых физических потрясений у них нет, как только пропадут опасения за их здоровье, они вернутся в семью. (...) Есть настрой воссоединить детей с мамой, ей уже сегодня предложено находиться в ними в больнице в отдельной палате, но пока она не выходила на связь. После вчерашнего допроса в полиции она ушла, и ее местонахождение неизвестно. Как только она появится, ей будет обеспечено общение с детьми", - сказала Митянина.

В то же время омбудсмен добавила, что местонахождения детей после выписки из больницы будет зависеть в том числе от возможностей матери исполнять свои родительские обязанности. "Как только психологический портрет и социальный статус матери будет определен, органами социальной защиты и органами опеки будет приниматься решение о нахождении детей. Если все будет благополучно, семье будет оказана помощь. А есть ли необходимость помещения детей в учреждения социальной защиты - это вопрос подробной экспертизы многих служб", - добавила Митянина.

"Пока у меня нет полной картины: я имею ввиду справки от органов опеки о том, что мама не состоит ни на каком учете, не привлекалась ни к какой ответственности. Мы только знаем, что квартира антисанитарная и отношения между взрослыми ненормальные", - сказала омбудсмен.

Во вторник 38-летний житель Колпино Денис Бельтюков заперся в квартире на Пролетарской улице с шестью детьми и угрожал их убить. По предварительной информации, мужчина был пьян и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Захватчик отпустил детей спустя почти пять часов удержания в квартире. Дети - мальчики в возрасте 3, 5, 6, 9, 10 и 15 лет, мужчина является биологическим отцом двух из них, остальные - дети его супруги.

Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, захватчика задержали.