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Володин посоветовал уволиться судьям ЕСПЧ после вердикта об однополых союзах

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что судьи Европейского суда по правам человека, которые потребовали, чтобы Россия легализовала однополые союзы и защитила их права законом, некомпетентны и им нужно подать в отставку. Он высказал это мнение в своем телеграм-канале.

"Судьи ЕСПЧ, принимая такие решения, должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется. И руководствоваться им, если оно приоритетно. В этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение, - написал спикер. - Правильно было бы им в связи с этим подать в отставку".

У каждой страны свой культурный код, традиции и менталитет, и с этим обязательно нужно считаться, отметил Володин. По его убеждению, навязывание нетрадиционных ценностей ведет к разрушительным процессам; в пример Володин привел события в Грузии.

Он также напомнил, что российская Конституция постановляет, что решения ЕСПЧ, если они приняты на основании положений международных договоров, противоречащих Конституции, не подлежат исполнению в России.

ЕСПЧ 13 июля по жалобам трех однополых пар, поданных в 2010 году, признал, что в России было нарушено их право на частную и семейную жизнь. Суд при этом отверг аргумент российских властей о том, что признание статуса однополых союзов будет противоречить интересам общества в целом. Государству суд предоставил право выбора наиболее подходящей формы однополого союза для легализации.

На это первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что Россия не выполнит эту рекомендацию, поскольку она противоречит Конституции, где сказано, что "брак - это союз мужчины и женщины", а нормы Конституции имеют преимущество над решениями ЕСПЧ. Он также высказал мнение, что решение ЕСПЧ также говорит о несоответствии ценностей и ориентиров в России и Европе и ставит под сомнение необходимость участия России в Совете Европы.

ЕСПЧ Вячеслав Володин Госдума Конституция

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