Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:14Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 262 587+446 519

Что случилось этой ночью: среда, 14 июля

Четвертое место России в мире по числу заражений COVID-19, обвинение РФ и КНР в политизации поставок вакцин, заявление Путина о выполнении контракта на поставки газа через Украину

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений COVID-19. Данные об этом опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения. По информации ВОЗ, COVID-19 выявили у более чем 5,8 млн россиян. Третье место по числу зараженных занимает Бразилия с 19 млн человек, на втором месте Индия с 30,9 млн инфицированных, а на первом - США, где заболели 33,5 млн человек.

- Глава МИД Германии обвинил Россию и КНР в политизации поставок вакцин. Хайко Маас утверждает, что Москва и Пекин широко освещали свою помощь другим странам в борьбе с COVID-19, при этом также преследовали другие цели. Он считает, что если вакцины будут предоставлены как можно большему числу государств и регионов, то Россия и Китай не смогут усиливать свое влияние при помощи поставок препаратов.

- Путин указал, что РФ полностью выполнит контракт на поставки газа через Украину. Президент России отметил, что этот вопрос не должен увязываться с проблемой Донбасса или "Северного потока 2". Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения в случае запуска газопровода "Северный поток 2" по дну Балтийского моря.

- Володин посоветовал уволиться судьям ЕСПЧ после вердикта об однополых союзах. Спикер Госдумы указал, что судьи должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется, и руководствоваться им, если оно приоритетно. Судьи показали отсутствие квалификации, приняв решение, по сути, противоречащее национальному законодательству, отметил Володин.

- Участников драки в Кузьминках арестовали за несанкционированное собрание. Ожидается, что в ближайшие дни в суд будут направлены материалы по другим нарушителям закона. В ГУ МВД Москвы сообщили, что полиция задержала 103 человека после этой драки.

Новости по теме

Новости

Европейские индексы слабо изменились после статданных об инфляции

Европейские индексы слабо изменились после статданных об инфляции

ФБР расследует деятельность компании, обходившей санкции против РФ

Пандемия коронавируса

Johnson & Johnson и AstraZeneca изучат возможность изменения вакцин

Johnson & Johnson и AstraZeneca изучат возможность изменения вакцин

Блинкен заявил о готовности США принять меры "против хакеров в России"

Глава МИД Германии обвинил Россию и КНР в политизации поставок вакцин

РФ готова к углублению кооперации с бывшими республиками СССР

Путин указал, что РФ полностью выполнит контракт на поставки газа через Украину

Пандемия коронавируса

Российские эксперты проверят ситуацию с COVID-19 на курортах Египта

Российские эксперты проверят ситуацию с COVID-19 на курортах Египта

Круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции с 1 августа

Brent подорожала до $75,92 за баррель

Brent подорожала до $75,92 за баррель
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');