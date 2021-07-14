Что случилось этой ночью: среда, 14 июля

Четвертое место России в мире по числу заражений COVID-19, обвинение РФ и КНР в политизации поставок вакцин, заявление Путина о выполнении контракта на поставки газа через Украину

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений COVID-19. Данные об этом опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения. По информации ВОЗ, COVID-19 выявили у более чем 5,8 млн россиян. Третье место по числу зараженных занимает Бразилия с 19 млн человек, на втором месте Индия с 30,9 млн инфицированных, а на первом - США, где заболели 33,5 млн человек.

- Глава МИД Германии обвинил Россию и КНР в политизации поставок вакцин. Хайко Маас утверждает, что Москва и Пекин широко освещали свою помощь другим странам в борьбе с COVID-19, при этом также преследовали другие цели. Он считает, что если вакцины будут предоставлены как можно большему числу государств и регионов, то Россия и Китай не смогут усиливать свое влияние при помощи поставок препаратов.

- Путин указал, что РФ полностью выполнит контракт на поставки газа через Украину. Президент России отметил, что этот вопрос не должен увязываться с проблемой Донбасса или "Северного потока 2". Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения в случае запуска газопровода "Северный поток 2" по дну Балтийского моря.

- Володин посоветовал уволиться судьям ЕСПЧ после вердикта об однополых союзах. Спикер Госдумы указал, что судьи должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется, и руководствоваться им, если оно приоритетно. Судьи показали отсутствие квалификации, приняв решение, по сути, противоречащее национальному законодательству, отметил Володин.

- Участников драки в Кузьминках арестовали за несанкционированное собрание. Ожидается, что в ближайшие дни в суд будут направлены материалы по другим нарушителям закона. В ГУ МВД Москвы сообщили, что полиция задержала 103 человека после этой драки.