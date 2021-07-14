Россия и США через неделю начнут консультации по стратегической стабильности

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся через неделю.

Как сообщили журналистам источники в делегации РФ, об этом заявила российская сторона на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе в среду.

Как рассказали в делегации, было заявлено, что РФ и США начинают "через неделю консультации по стратегической стабильности, на которых обе стороны изложат свое видение предстоящей работы".

Собеседники добавили, что Россия выступает за то, чтобы обсуждать все без исключения виды вооружений, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность: ядерные и неядерные стратегические средства, наступательные и оборонительные средства, которые оказывают воздействие на состояние глобальной безопасности и стратегической стабильности.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.