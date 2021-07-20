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Консультации по стратегической стабильности между РФ и США пройдут 28 июля

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россия и США проведут консультации по стратегической стабильности, как ожидается, 28 июля, сообщает The Hill.

"Ожидается, что официальные лица США и России встретятся 28 июля для проведения первого диалога по стратегической стабильности на переговорах о нераспространении ядерного оружия..." - отмечает издание.

В статье, посвященной попыткам сенатора-республиканца Теда Круза задержать утверждение кандидатур на ключевые посты в американской администрации, сообщается, что госдеп и демократы сената США особенно критикуют его за блокировку утверждения Бонни Дженкинс на должность замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

"Дженкинс будет старшим должностным лицом, участвующим в этих переговорах, и крайне важно, чтобы у нас был утвержденный сенатом лидер... с этой огромной ответственностью, в преддверии этих исторических переговоров с Россией", - заявил изданию представитель Госдепартамента.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предлагает вести диалог по стратегической стабильности с США в межведомственном формате, рассчитывает, что первая установочная встреча состоится до конца июля.

Россия США

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