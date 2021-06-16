Москва и Вашингтон начнут консультации о судьбе СНВ-3

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия и США договорились начать консультации о дальнейшей судьбе СНВ-3, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, встает вопрос о том, что дальше, мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой госдепа США и министерства иностранных дел России", - сказал Путин по итогам переговоров в Женеве c президентом США Джо Байденом.

По словам Путина, эти ведомства определят состав участников обсуждений, место работы и периодичность.

"На США и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся крупнейшими ядерными державами: и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню и качеству современности ядерных вооружений", - сказал Путин.

"Мы эту ответственность осознаем, я думаю, что для всех очевидным является тот факт, что президент Байден принял ответственное и, наш взгляд, абсолютно своевременное решение о продлении договора СНВ-3 на пять лет", - сказал российский лидер.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Продление договора, действие которого истекало в феврале 2021 года, оставалось под вопросом до последнего момента. При администрации Байдена стороны договорились о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

В конце мая МИД РФ заявил о нарушении договора Штатами, поскольку количество имеющихся у США пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков превышает условия на 101 единицу.