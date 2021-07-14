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Новый десантно-штурмовой полк начнут размещать в Феодосии с конца года

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Десантно-штурмовой полк, который будет создан в Крыму, разместится в строящемся в Феодосии военном городке, сдача объектов первой очереди запланирована на конец года. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В марте министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что к концу года планируется переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии. Накануне командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков прибыл в Новороссийское гвардейское соединение ВДВ, в его планах также было посетить объекты строительства военной инфраструктуры в Крыму.

"Генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Крым, где проинспектировал ход строительства и обустройства военной и социальной инфраструктуры строящегося военного городка в Феодосии для формируемого десантно-штурмового полка, который будет здесь располагаться с конца текущего года", - говорится в сообщении.

По словам Сердюкова, строительство инфраструктуры военного городка будет завершено в обозначенные сроки, что позволит своевременно и в отличных условиях разместить подразделения воинской части после ее формирования.

"Сдача объектов первой очереди запланирована на конец текущего года", - отметили в ведомстве.

Крым Феодосия Минобороны РФ

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