Командующий ВДВ сообщил об увеличении числа контрактников к концу 2022 года

В этом году десантники получат более 300 единиц вооружения и техники, оснащенность современными образцами достигнет 75%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Количество военнослужащих по контракту в российских Воздушно-десантных войсках увеличится до 80% к концу следующего года, сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

"К исходу 2022 года показатели укомплектованности войск военнослужащими по контракту планируем довести до 80% от общего числа военнослужащих", - заявил Сердюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По его словам, сейчас в ВДВ служат более 27 тысяч контрактников, в сравнении с 2012 годом их численность увеличилась в 3,5 раза. При этом, более 65% контрактников в войсках имеют высшее и среднее профессиональное образование.

"На сегодняшний день более 80% военнослужащих заключают вторые и последующие контракты и более 30% военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, принимают решение о заключении первых контрактов с дальнейшим прохождении военной службы в Воздушно-десантных войсках", - сказал Сердюков.

Также он сообщил, что в этом году ВДВ получит более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 12 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем, "что позволит довести уровень обеспеченности современными и модернизированными образцами до 75%". Сердюков отметил, что по своим конструктивным особенностям и характеристикам российские парашюты превосходят иностранные, однако постоянно продолжается работа по созданию перспективных средств.

По его словам, с развитием технологий, форм и способов ведения вооруженной борьбы изменяются и подходы к обучению специалистов. В частности, в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище им. Маргелова с 2021 года будут обучать курсантов по военной специальности "Применение подразделений ВДВ с беспилотными летательными аппаратами".

2 августа Воздушно-десантные войска отмечают 91-ю годовщину со дня образования. Впервые парашютное десантирование личного состава было применено на учениях Московского военного округа 2 августа 1930 года - именно эту дату принято считать днем рождения ВДВ.