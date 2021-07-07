Минобороны РФ сообщило об успешном испытании системы ПВО С-500

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 "Прометей" прошла успешные испытания с боевыми пусками зенитных управляемых ракет, сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Бабаков.

"В настоящее время проведен ряд испытаний с боевыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным мишеням. Все испытания завершены с положительным результатом", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По его словам, на вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 "Витязь" и планируется к поступлению С-500 "Прометей".

"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики, позволяющие уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, позволяет с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует", - сказал Бабаков.

В апреле российский концерн "Алмаз-Антей" сообщил, что работа над новой системой ПВО С-500 "Прометей" завершается.

В декабре прошлого года, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в 2021 году планируется завершить испытания С-500 и принять ее на вооружение.

3 июля прошлого года главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

С-500 разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.