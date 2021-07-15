В Азове задержан подозреваемый в нападении с ножом на пассажирок автобуса

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Азове в четверг 51-летний мужчина напал с ножом в автобусе на трех пассажирок. Одна из них погибла. Подозреваемый задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина наблюдается у психиатра и нарколога. У него наркозависимость. По предварительным данным, он находился в ломке и не мог найти деньги на дозу", - сказал собеседник агентства.

Задержанному назначат наркологическую и психолого-психиатрическую экспертизу.

В МВД Ростовской области о задержании подозреваемого пока не сообщают. На сайте ведомства указано, что он объявлен в розыск и может скрываться на территории Азова.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство, сообщили в управлении СК Ростовской области.

Предварительно установлено, что нападение на пассажирок было совершено в междугороднем автобусе, который ехал из Азова в село Круглое. Пассажир нанес трем женщинам множественные ножевые ранения в жизненно важные органы и скрылся. Погибла 33-летняя женщина. Женщины 61 года и 55 лет были госпитализированы.