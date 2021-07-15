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В России за день произошло два нападения на пассажиров автобусов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Два нападения на пассажиров автобусов произошло в четверг в России – в Красноярском крае и Ростовской области.

В Красноярском крае водитель и два пассажира междугороднего автобуса Красноярск - Минусинск пострадали в результате нападения мужчины с ножом. Об этом сообщили журналистам в красноярском краевом главном управлении МВД в четверг.

"Один из пассажиров автобуса без видимых причин напал с ножом на водителя автобуса во время движения и нанес ему телесные повреждения. Также мужчина ударил ножом двух пассажиров: мужчину и женщину, после чего, по предварительным данным, нанес ножевое ранение самому себе", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, после сообщения в полицию на место незамедлительно были направлены наряды ДПС, которые доставили пострадавших в ближайшую больницу в село Новоселово".

Водителю и двум пассажирам оказывают медпомощь. Подозреваемого также доставили в больницу, он находится под охраной полиции. Решается вопрос о доставке остальных пассажиров в пункт назначения.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, по предварительным данным, нападавший психически не здоров. "Ему предстоит психиатрическая экспертиза. Нападавший проходил лечение у психиатра прежде", - сказал источник.

Между тем, другое нападение в автобусе произошло в Ростовской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. 51-летний житель Азова убил ножом женщину и ранил еще двоих пассажирок рейсового автобуса "Азов - село Круглое". Нападавший, по предварительным данным, психически не здоров и страдает наркозависимостью.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное, они в реанимации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе центральной городской больницы Азова.

"В больницу были доставлены три человека, один скончался сразу, двух прооперировали. Их состояние стабильное, они в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Местные СМИ сообщали, что скончалась вторая пассажирка, но эту информацию в больнице не подтвердили.

По данным источника, подозреваемого продолжают искать. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

Между тем ранее информированный источник сообщил, что был задержан подозреваемый в нападении с ножом в автобусе на трех пассажирок. Но в МВД Ростовской области о задержании подозреваемого не сообщали. На сайте ведомства было указано, что он объявлен в розыск и может скрываться на территории Азова.

Красноярский край Ростовсккая область

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