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Ликвидация пожара на мусорном полигоне под Евпаторией займет неделю

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Большие очаги возгорания на территории полигона твердых коммунальных отходов в районе курортной Евпатории в Крыму удалось локализовать, сообщил глава администрации города Роман Тихончук.

"Большие очаги мы локализовали, разделили. Пока полигон тлеет, мы его пересыпаем землей, проливаем водой. Основная наша задача – ограничить доступ кислорода для горения. В таких темпах, я думаю, нам надо дней пять-шесть поработать", - сказал Тихончук в видеообращении, которое опубликовано на его странице в фейсбуке.

Как сообщалось, информация о возгорании поступила в 17:30 по Москве 15 июля. Предварительная причина – поджог. Ситуация осложняется погодными условиями: в ближайшие несколько дней в Крыму ожидается аномально жаркая погода – до 37 градусов.

Площадь возгорания – 1,8 тыс. кв. м. По данным ГУ МЧС по Крыму, угрозы увеличения очага тления нет. Прокуратура начала проверку.

В Евпатории проживают порядка 100 тыс. человек, сейчас в городе много отдыхающих. Жители жалуются на запах гари.

Евпатория

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