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Кремль заявил, что РФ сейчас не может полностью отказаться от угольной генерации

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что в данный момент нереалистично говорить о полном отказе в России от угольной генерации, но этот вопрос можно обсуждать в качестве долгосрочного ориентира.

"Сейчас это невозможно, сейчас невозможно об этом говорить в целом, но, конечно, как какой-то долгосрочный ориентир (возможно - ИФ), это понятно. Но в настоящее время было бы нереалистично говорить о каком-то отказе", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Россия отказаться или сократить угольную генерацию.

При этом он заметил, что сокращение генерации возможно. "Сокращение - безусловно. В среднесрочной перспективе - это тот ориентир, к которому мы стремимся", - сказал Песков.

Он отметил, что в ходе визита спецпредставителя президента США по климату Джона Керри в РФ вопросы, связанные с использованием угольных электростанций, также обсуждались.

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