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Ройзман продаст картину, чтобы оплатить штрафы за неразрешенные акции

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что намерен продать картину художника-примитивиста Александра Лысякова, чтобы погасить штрафы за участие в несогласованных акциях.

"У меня пришло время платить штрафы за митинги. 65 тысяч. Платить мне не охота, да и денег у меня нет. А я недавно купил две замечательные картинки знаменитого кузнеца Александр Лысяков", - написал он в своем аккаунте в инстаграме. Он также уточнил, что хочет продать одну из этих картин - "Козу" (1978 год).

"65 тысяч рублей. Стоит она дороже, но мне лишнего не надо", - добавил Ройзман.

В марте сотрудники правоохранительных органов задержали десятки человек, в том числе бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана в московской гостинице "Измайлово Дельта", где планировался съезд муниципальных депутатов, организованный проектом "Объединенные демократы". Позже задержанных отпустили из полиции, составив административные протоколы.

25 мая мировой суд в Екатеринбурге назначил политику по делу об участии в деятельности нежелательной организации (ст.20.33 КоАП РФ) штраф в 5 тыс. рублей.

12 мая Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая проходила в городе 21 апреля, а также два административных ареста по девять суток за организацию таких же акций 31 января и 21 апреля. После обжалования облсуд сократил срок ареста до суток, а обязательные работы заменил на штраф в 20 тыс. рублей.

26 марта этот же суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тыс. рублей за участие в аналогичных акциях (ч.5 ст.20.2 КоАП РФ) , которые проходили в городе 23 и 31 января. Ройзман вину не признал.

Евгений Ройзман

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