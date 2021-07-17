Спасатели вылетели в пострадавший от паводка район Хабаровского края

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Из Хабаровска в Верхнебуреинский район, где в зоне дождевого паводка оказались два населенных пункта, на вертолете Ми-26 отправилась группа спасателей из 50 человек, сообщает пресс-служба ГУ ЧС по региону.

Группа оснащена необходимым снаряжением, лодками, аварийно-спасательным и шанцевым инструментом для проведения работ на месте.

По данным главы муниципального района на 09:00 по местному времени (02:00 мск), уровень воды в реках начал падать. В поселке Ургал остаются подтопленными 38 частных жилых домов и 49 придомовых территорий, а также 17 земельных участков.

В селе Усть-Ургал вода зашла в 39 частных жилых дома и на их придомовые территории, здание администрации поселка и фельдшерско-акушерского пункта. В каждом населенном пункте дежурят сотрудники краевого отряда противопожарной службы и поисково-спасательной службы региона с лодками и необходимым снаряжением для оказания помощи и перевозки людей.

По информации пресс-службы, из поселков Ургал и Усть-Ургал в поселок Новый Ургал перевезено 138 человек, в том числе 38 детей. В пункте временного размещения, развернутого на базе школы, находятся 47 жителей, из них 11 детей. Остальные граждане предпочли поселиться у родственников и друзей. В ПВР организовано горячее питание, имеются предметы первой необходимости.

В результате подтопления автодороги краевого значения Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Чегдомын на участке Сулук - Герби Верхнебуреинского района введено ограничение на движение всех видов транспорта. В данном направлении имеется железнодорожное сообщение.

Повышение уровня воды в реке Бурея привело к приостановке работы паромной переправы между поселками Чегдомын и Софийск, смыт деревянный мост через реку Ургал. Без транспортного сообщения остаются два населенных пункта - Софийск и Шахтинск. Запас продуктов питания, медикаментов и ГСМ имеется.

Всего на территории района от дождевого паводка получили повреждения пять автомобильных деревянных мостов на дорогах краевого и местного значения - через реки Аякит, Ургал, Большой Ёрик, Умальта, а также на реке Ургал на подъезде к поселку Усть-Ургал. Работы по их восстановлению начнутся после спада уровня воды.

В субботу в район вылетел врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он на месте оценит ход работ по оказанию помощи населению.