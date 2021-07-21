Количество поврежденных паводком мостов в Хабаровском крае возросло до девяти

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Обследование дорожной инфраструктуры после схода воды в Верхнебуреинском районе выявило еще 6 поврежденных мостов, сообщает в среду пресс-служба Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

"После обследования специалистами дорожных служб было установлено повреждение ещё 6 мостовых сооружений, всего из-за паводка в настоящее время разрушено 9 автомобильных мостов", - говорится в сообщении.

По одному мосту, который был поврежден во время наводнения, проезд восстановлен, уточняют в МЧС. Без транспортного сообщения пока остаются 2 населенных пункта, не работает паромная переправа Чегдомын - Софийск. Что касается схода воды на территории района - все жилые дома, земельные участки и дороги от нее освободились. Спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшим - расчищают дороги от завалов, вывозят мусор, устанавливают тепловые пушки для просушки помещений. Идет дезинфекция территорий и домов.

В селах работают комиссии по оценке ущерба. Как ранее сообщала пресс-служба правительства региона, по предварительным оценкам около 200 жителей сел Ургал и Усть-Ургал являются пострадавшими.

Тем временем, уровень воды на реке Бурея интенсивно падает. За сутки он снизился на разных гидропостах от 11 до 45 см. Как сообщалось, причиной подтопления поселков в Верхнебуреинском районе стали сильные ливни. Они прошли в конце прошлой недели. Такой резкий рост уровней воды фиксировался в районе 45 лет назад. На этот раз из берегов вышла река Бурея и ее притоки, жителей пришлось экстренно эвакуировать. Было затоплено два поселка - Ургал и Усть-Ургал.