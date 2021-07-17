Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объемов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв. Об этой работе нужно доложить в правительство до 21 июля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как подчеркивается в сообщении, на заседании координационного совета 9 июля Мишустин отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся сложной, и заявил, что "надо действовать на опережение и оперативно реагировать на изменения". "В связи с этим руководителям регионов рекомендовано обеспечить продолжение работы по формированию достаточного резерва коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией. Также губернаторам рекомендовано обеспечить контроль за тем, чтобы граждане и организации соблюдали требования Роспотребнадзора", - сообщает правительство.

Кроме того, в сообщении правительства подчеркивается, чтобы заранее прогнозировать развитие ситуации и вовремя принимать меры, необходимо продолжать тестирование граждан и оперативно получать результаты исследований. "Однако ряд коммерческих лабораторий не передают в государственные информационные системы данные о проведённых тестах в полном объёме. В результате Роспотребнадзор не видит полной эпидемиологической картины. Чтобы решить эту проблему, потребуется внести изменения в постановление правительства о временных правилах учёта информации для предотвращения распространения коронавируса", - говорится в сообщении правительства. Рассмотреть возможность издания такого проекта постановления поручено Минздраву и Минцифры до 20 июля.

Также отдельное поручение Мишустина посвящено профилактике гриппа. "С учётом того, что работа по планированию закупок вакцин от гриппа уже началась, Минздраву, Минфину и Роспотребнадзору нужно представить в правительство предложения по объёму необходимых для этого бюджетных средств", - добавили в правительстве.