Мишустин счел недостаточными масштабы тестирования на COVID-19

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в отдельных регионах уровень тестирования на коронавирус недостаточный, и потребовал увеличить его масштабы. Он сказал это на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"К сожалению, эта работа не везде ведется на достаточном уровне, есть отстающие регионы, - сказал он. - Хочу еще раз обратить внимание руководителям субъектов РФ - надо наращивать объемы тестирования до уровня, который соответствует установленным требованиям Роспотребнадзора".

Премьер объяснил, что это нужно, чтобы вовремя выявлять заразившихся и оказывать им медицинскую помощь, а также нужно для прогнозирования эпидемиологической ситуации.

"Не все регионы следуют и другим рекомендациям главного санитарного врача, а между тем, они направлены на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Нужно их придерживаться, а соответственно санитарным врачам занимать более активную позицию", - добавил он.

На этом же заседании глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что по стране от коронавирусной инфекции лечатся 897 тысяч человек, из них 78% это делают амбулаторно. Он добавил, что темпы роста заболеваемости COVID-19 сократились, но прирост числа инфицированных, тем не менее, отмечается.