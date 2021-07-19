Подростка насмерть засыпало зерном на ферме в Волгоградской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего на территории крестьянско-фермерского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Накануне 17-летний рабочий во время разгрузки "КАМАЗа" c зерном упал в зерноприемник, где его засыпало не менее 14 тоннами пшеницы. Другие работники пытались откопать подростка, однако спасти его не удалось. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).