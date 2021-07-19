Путин и Алиев обсудят в Москве реализацию договоренностей по Карабаху

Строительство инфраструктурных объектов на территориях Нагорного Карабаха Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Во вторник, 20 июля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом.

"Предполагается рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество", - сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что запланирован обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.

"Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей", - отмечается в сообщении.