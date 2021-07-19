Разрабатываемый в РФ биочип для выявления COVID не будут вживлять в организм

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной раскрыл детали разработки прототипа биочипа, который позволит выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе нового коронавируса SARS-CoV-2; вживлять в организм биочип не будут, заявили в научном учреждении.

"ДНК-биочип - это диагностический инструмент, основанный на определении набора наиболее дивергентных участков геномов актуальных бактериальных и вирусных возбудителей внебольничных пневмоний", - сообщили "Интерфаксу" в институте в понедельник.

В частности, биочип позволяет обнаруживать в различных биологических субстратах (мокрота, кровь, бронхоальвеолярный лаваж, слюна) одновременно до 12-14 инфекционных агентов.

Биочип представляет собой экспресс-тест, дающий возможность выбрать единственно верный диагностический вариант.

"Он выглядит как небольшая пластина, размером 25х75 мм, на котором искусственно синтезированы короткие олигонуклеотидные зонды, позволяющие определять "генетический портрет" возбудителей внебольничных пневмоний", - отметили в НИИ.

При этом в учреждении подчеркнули, что "ДНК-биочип не вживляют в организм человека". "У пациента в медицинской организации забирают образцы биоматериала и направляют в лабораторию, где с помощью биочипа определяют в образце наличие того или иного инфекционного агента", - сообщили в учреждении.

Разработка и применение в лабораторной практике подобного диагностического инструмента в формате ДНК-биочипа "позволит осуществлять комплексную дифференциальную этиологическую диагностику внебольничных пневмоний, проводить расследование вспышечной и групповой заболеваемости, своевременно реализовывать противоэпидемические мероприятия, необходимые для оптимизации системы эпидемиологического надзора и контроля за внебольничными пневмониями на региональном и национальном уровнях", подчеркнули в институте.

"Апробация полученного ДНК-биочипа на модельных и клинических образцах пациентов планируется в 2023-2024 гг.", - добавили в НИИ.

Ранее со ссылкой на сайт Роспотребнадзора сообщалось, что в нижегородском НИИ ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вируса SARS-CoV-2. Детали разработки не раскрывались.

Также сообщалось, что ученые нижегородского института разрабатывают свою вакцину от коронавируса. Предполагается, что она будет применима для предупреждения новой коронавирусной и норовирусной инфекций у людей разных возрастных групп, в первую очередь у детей и пожилых лиц, в том числе в формате интраназального введения в виде спрея или капель.