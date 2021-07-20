Программа госзаказа гражданской авиатехники будет обсуждаться на МАКС-2021

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Программа госзаказа гражданской авиатехники до 2030 года станет одной из тем обсуждения на совещании у президента РФ Владимира Путина на авиасалоне МАКС-2021, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Российской газете".

"Еще в прошлом году президент поручил нам разработать программу, которая обеспечит гражданский госзаказ на воздушные суда отечественного производства до 2030 года. Ее проект уже подготовлен, его обсуждение станет одной из основных тем совещания", - сказал Мантуров.

"Как вы знаете, "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК) ранее уже были закрыты токсичные кредиты. Было принято целевое решение по SSJ100 на приобретение 59 самолетов под госгарантии с компенсацией процентных ставок по кредитам лизинга послепродажного обслуживания, в том числе на стартовых продажах. Мы рассчитываем на аналогичную поддержку МС-21, Ил-114-300 и вертолетной техники, которая выходит на рынок. Например, Ми-38, новых моделей Ми-8, "Ансат", Ка-62. Эти вопросы также будут обсуждаться на предстоящем совещании", - добавил министр.