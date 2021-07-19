"Ростех" назвал разработчика нового боевого самолета

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Разработчиком нового боевого самолета, который будет представлен на МАКС, является компания "Сухой", сообщила госкорпорация "Ростех".

Госкорпорация в ночь на понедельник опубликовала видеоролик, в котором раскрыты новые особенности самолета, впервые показаны контуры самой машины, анфас, а также назван разработчик машины - компания "Сухой".

"Ростех" 13 июля анонсировал презентацию принципиально нового военного самолета, которая состоится 20 июля - в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в городе Жуковский.

В рамках авиасалона запланировано совещание по авиационной проблематике с участием президента России Владимира Путина.

Как сообщал "Интерфакс", МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском 20-25 июля. Это будет юбилейный, 15-й Международный авиационно-космический салон.

Компания "Сухой" входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех". Серийно производит истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57 и тяжелым ударным беспилотником "Охотник". Филиалы компании находятся в Москве, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Жуковском, Ахтубинске, Таганроге и Иркутске.