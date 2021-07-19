Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:30Заразились
на 18.07В России 5 958 133+25 018В мире 189 997 805+472 593

"Ростех" назвал разработчика нового боевого самолета

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Разработчиком нового боевого самолета, который будет представлен на МАКС, является компания "Сухой", сообщила госкорпорация "Ростех".

Госкорпорация в ночь на понедельник опубликовала видеоролик, в котором раскрыты новые особенности самолета, впервые показаны контуры самой машины, анфас, а также назван разработчик машины - компания "Сухой".

"Ростех" 13 июля анонсировал презентацию принципиально нового военного самолета, которая состоится 20 июля - в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в городе Жуковский.

В рамках авиасалона запланировано совещание по авиационной проблематике с участием президента России Владимира Путина.

Как сообщал "Интерфакс", МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском 20-25 июля. Это будет юбилейный, 15-й Международный авиационно-космический салон.

Компания "Сухой" входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех". Серийно производит истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57 и тяжелым ударным беспилотником "Охотник". Филиалы компании находятся в Москве, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Жуковском, Ахтубинске, Таганроге и Иркутске.

Ростех Сухой МАКС-2021

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 18 июля

РКН назвал YouTube лидером по количеству противоправного контента

"Команда 29" объявила о прекращении деятельности

"Команда 29" объявила о прекращении деятельности
Навальный попал в больницу

МИД назвал подлогом нестыковки в проекте доклада ОЗХО по Навальному

Следствие назвало четыре версии причин столкновения поездов в Приамурье

Следствие назвало четыре версии причин столкновения поездов в Приамурье

РФ выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года

На развитие дорожной сети в регионах выделят более 3,3 млрд рублей

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки зафиксировано более 25 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки зафиксировано более 25 тыс. новых случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Крым обновил антирекорд по суточному приросту COVID пятый раз подряд

Число погибших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');