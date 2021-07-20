На границе России и Монголии уберут 14 км колючей проволоки

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Республике Алтай, на высокогорном плато Укок в июле и августе уберут 14 км колючей проволоки, протянутой на границе России и Монголии, чтобы дикие животные, в том числе снежный барс и алтайский горный баран, могли беспрепятственно мигрировать по привычным тропам.

Это сделают по предложению Всемирного фонда дикой природы, сообщили в пресс-службе WWF.

Плато Укок - уникальная высокогорная экосистема, объект природного наследия ЮНЕСКО, на нем создан природный парк "Зона покоя Укок", обитают редкие виды животных.

Преграда из инженерно-технических сооружений на Укоке появилась еще в конце 1980-х годов, напомнили экологи. Многокилометровые заборы из деревянных столбов и стен колючей проволоки повлияли на свободную миграцию животных.

"Звери, которые поколениями перемещаются по одним и тем же местам из одной страны в другую, не знают границ. Инстинкт влечет их по знакомым тропам, и, пытаясь перепрыгнуть преграду, животные гибнут, запутываясь и повисая на проволочных заборах. Таких несчастных погибших животных часто находят местные жители Кош-Агачского района", - объяснил черз пресс-службу старший координатор проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Сейчас, по его словам, столбов сгнила, колючая проволока мотками лежит на земле, нанося большой урон как диким, так и домашним животным, которых выпасают местные чабаны.

Плато Укок - отдаленная труднодоступная территория, попасть туда и собрать колючую проволоку можно только летом, уже в августе может выпасть снег и замести дороги.

Проволоку уберут инспекторы дирекции местного природного парка вместе с волонтерами-жителями Кош-Агачского района по согласованию с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Алтай. Им предстоит работать на участках, куда подъехать на машине сложно.

Сначала старую проволоку срежут вручную с использованием специальных инструментов. Столбы и мотки проволоки волоком увезут к месту утилизации, где установлен специальный гидравлический пресс. Мобильный пресс сожмет проволоку в компактные брикеты, которые с территории природного парка Укок вывезет грузовой автомобиль. Проволоку сдадут на переработку, заявили в фонде.