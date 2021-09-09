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АПП "Кяхта" на российско-монгольской границе откроют после 9 лет реконструкции

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс России утвердил приказ об открытии автомобильного пункта пропуска "Кяхта" в Бурятии между Россией и Монголией, реконструкция которого велась девять лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса республики.

"Работа пункта пропуска в штатном режиме будет запущена с 10 сентября", - сказал представитель пресс-службы.

В новом пропускном пункте обустроены отдельные терминалы для легкового транспорта, автобусов и грузовых автомобилей. Таким образом, пропускная способность увеличилась в два раза - до 3 тысяч человек и 1 тысячи автомобилей в сутки.

"Раньше здесь было реверсное движение и в сутки границу с Монголией пересекало 2,7 тысяч человек при пропускной способности 1,5 тысячи и 700-750 автомобилей при пропускной способности 500", - отметили в министерстве.

Кроме увеличения пропускной способности, обновленный пропускной пункт оборудовали современными модульными дезинфекционными установками для автомобилей.

Работы по реконструкции МАПП "Кяхта" начались в 2013 году. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и федерального проекта "Логистика международной торговли" на обновление пункта пропуска было выделено 602 млн рублей.

Россия Монголия МАПП Кяхта

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