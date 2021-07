Песков не слышал о тайной стройке в Ново-Огареве

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову ничего не известно о каких-либо стройках в Ново-Огареве, рядом с резиденцией главы государства.

Так он ответил на брифинге на просьбу прокомментировать публикацию о том, что рядом с резиденцией Владимира Путина в ближнем Подмосковье, на земле, находящейся в пользовании ФСО, идет масштабная стройка, возводятся больница и гостиница, строители называют эти объекты режимными и госконтрактов на строительство нет.

У Пескова спросили, соответствует ли действительности эта информация.

"Я, честно говоря, не знаю. Если не ошибаюсь, это же запрещенный сайт (на котором размещена публикация) у нас в стране. Мы его не читаем. Запрещенное издание, - сказал Песков, смеясь. - Я не знаю. Могу вам только сказать, что на территории резиденции президента нет никаких строек".

Сайт "МБХ Медиа" был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры 21 февраля 2018 года. На основании этого решения в марте 2021 года Роскомнадзор потребовал от сервиса микроблогов Twitter удалить аккаунт "МБХ медиа".

Причиной решения Генпрокуратуры в РКН назвали публикацию "информационных материалов иностранного общественного сетевого движения "Открытая Россия", признанного нежелательным на территории Российской Федерации".

Генпрокуратура в апреле 2017 года признала нежелательными для России британские организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия") в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") в США. В российской "Открытой России" подчеркивали, что в список нежелательных не попадали.