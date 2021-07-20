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Площадь лесных пожаров в Карелии выросла за сутки почти на треть

Площадь лесных пожаров в Карелии выросла за сутки почти на треть
Фото: Станислав Руотцелайнен/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Площадь горящих лесов на территории Карелии с понедельника выросла почти на треть - до 5,9 тыс. га, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"На текущий момент в регионе действует 25 лесных пожаров на площади 5 886 га. Локализовано 13 пожаров на площади 107 га", - говорится в сообщении.

Особое внимание уделено крупным пожарам, действующим в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах.

С начала пожароопасного сезона на территории республики возникло 246 лесных пожаров на площади 7,4 тыс. га.

Леса горят в Карелии с начала июля. 17 июля лесные пожары в республике распространились на площади 2,1 тыс. га. К понедельнику площадь горящих лесов составила 4,3 тыс. га. В Сегежском, Суоярвском районах, Эссойльском сельском поселении введен режим ЧС. В остальных районах - режим повышенной готовности. Запрещено ходить в леса в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах. Руководитель Минприроды Карелии призвал жителей не ходить в лес по всей республике.

Как отметили в Минприроды Карелии, одной из причин стала атмосферная засуха, установившаяся в регионе впервые в истории.

Во вторник утром глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Карелию.

Карелия

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