Глава МЧС приехал в Карелию, где горят леса

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Евгений Зиничев во вторник утром прибыл в Карелию, где наблюдается сложная обстановка с природными пожарами, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе МЧС, Зиничев прибыл в Карелию, "чтобы на месте проконтролировать ход работ по защите населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров". "На месте ЧС он также оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что министр совместно с главой региона Артуром Парфенчиковым проведет совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию всесторонней помощи населению в поселке Найстенъярви Суоярвского района.

Леса горят в Карелии с начала июля. В Минприроды региона одной из причин пожаров назвали засуху.

17 июля лесные пожары в республике распространились на площади 2100 га. К 19 июля она выросла до 4300 га. В Сегежском, Суоярвском районах, Эссойльском сельском поселении введен режим ЧС. В остальных районах - режим повышенной готовности. Запрещено ходить в леса в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах. Руководитель Минприроды Карелии призвал жителей не ходить в лес.

В ходе тушения пожара в районе поселка Найстенъярви Суорярвского района Карелии пострадали трое пожарных, их доставили в Петрозаводск для оказания помощи.