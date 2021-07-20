Козак заявил, что РФ в случае геноцида русскоязычных в Донбассе встанет на их защиту

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Москва не останется безучастной к проблемам русскоязычных жителей Украины, если радикальные националисты устроят там геноцид, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как заявил Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale, "к сожалению, в Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия, и, как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может".

"В таком случае не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, приобретающей признаки геноцида. (...) В случае, если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество. Именно в этом контексте следует понимать мои апрельские заявления", - сказал он.

Ранее в апреле Козак заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в том случае, если ситуация там будет развиваться по сценарию Сребреницы.

Резня в Сребренице - городе в Республике Сербской - одно из самых кровавых событий распада Югославии 1991-1999 годов, самое большое массовое убийство в Европе после окончания второй мировой войны. Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН установили, что в июле 1995 год войска под командованием генерала Ратко Младича убили там больше 8000 боснийцев-мусульман.