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МЧС насчитало в РФ более 400 природных пожаров

Более половины из них зафиксированы в Якутии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В РФ продолжают тушить 416 очагов природных пожаров, наиболее сложная обстановка наблюдается в Якутии, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС в понедельник.

"На территории Российской Федерации действуют 416 очагов пожаров, из них 78 очагов природных пожаров на площади 122 776 га - локализованы. (...) 60 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. На территории Якутии действует 216 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 1 562 252,1 га. Площадь активного горения составляет 2 199,1 га", - сказали в ведомстве.

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Там отметили, что в Якутии пожары тушит авиация, ожидается прибытие подкрепления из Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону.

Из-за усиления ветра природный пожар перекинулся на несколько построек в поселке Найстенъярви в Карелии. Пострадавших нет, людей вывезли из опасной зоны. Для защиты поселка группировка пожарных была усилена, для борьбы с огнем подключили два вертолета Ми-8, которые совершили 17 сливов воды объемом 68 тонн, заявили в пресс-службе. "Дополнительно привлечены три пожарных поезда", - добавили там.

Тем временем в Магаданской области действуют 23 природных пожара на общей площади свыше 150 тысяч га. "За сутки ликвидированы 5 пожаров на площади около 28 тысяч га. Угрозы населенным пунктам нет", - уточнили в МЧС.

Также ведомство занимается тушением огня в Костромской области, где действует три природных пожара в Макарьевском, Мантуровском и Шарьинском районах общей площадью 103 га, и в Пермском крае.

Всего к тушению пожаров в течение суток в нескольких регионах РФ привлекались 6 545 человек, 1 052 единицы техники и 35 воздушных судов.

МЧС Якутия

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