Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Германия вновь открыла посольство в Ливии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг, 9 сентября, торжественно открыл в Триполи новое германское диппредставительство, расположенное на территории бывшего пятизвездочного отеля, сообщает Deutsche Welle.

В ходе церемонии министр назвал возобновление работы посольства ФРГ в Триполи "новой главой в германо-ливийских отношениях", открытой благодаря "впечатляющим успехам", достигнутым за минувший год.

"Мы снова хотим иметь голос в самой ливийской столице", - подчеркнул министр, добавив, что возобновление работы посольства ФРГ должно быть воспринято всеми ливийцами как доверие Германии к нынешнему мирному процессу в Ливии.

Немецкие дипломаты покинули Триполи в 2014 году в разгар гражданской войны в Ливии после свержения Муамара Каддафи в 2011 году. В 2015 году в Ливии при посредничестве ООН было сформировано переходное правительство, которое должно привести страну к выборам, запланированным на 24 декабря 2021 года.

Германия Ливия МИД ФРГ Хайко Маас Триполи

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Байден подписал план о расширении масштабов вакцинации против COVID-19

Байден подписал план о расширении масштабов вакцинации против COVID-19
Афганистан во власти талибов

Сопротивление Панджшера заявило, что талибы совершают этнические чистки в провинции

Сопротивление Панджшера заявило, что талибы совершают этнические чистки в провинции

Лукашенко поблагодарил Путина за позицию по миграционному кризису

Лукашенко поблагодарил Путина за позицию по миграционному кризису

Путин объяснил рекордные цены на газ в Европе политикой ЕК

Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужны новые кредиты РФ

Путин призвал Запад решать миграционные вопросы с Минском напрямую

Афганистан во власти талибов

Первый борт с гуманитарным грузом из Пакистана приземлился в Кабуле

Первый борт с гуманитарным грузом из Пакистана приземлился в Кабуле

Российско-белорусские учения "Запад-2021" стартовали в Белоруссии

В Париже началась церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо

В Париже началась церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо

Первый после прихода к власти талибов коммерческий авиарейс вылетел из Кабула

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');