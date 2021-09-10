Германия вновь открыла посольство в Ливии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг, 9 сентября, торжественно открыл в Триполи новое германское диппредставительство, расположенное на территории бывшего пятизвездочного отеля, сообщает Deutsche Welle.

В ходе церемонии министр назвал возобновление работы посольства ФРГ в Триполи "новой главой в германо-ливийских отношениях", открытой благодаря "впечатляющим успехам", достигнутым за минувший год.

"Мы снова хотим иметь голос в самой ливийской столице", - подчеркнул министр, добавив, что возобновление работы посольства ФРГ должно быть воспринято всеми ливийцами как доверие Германии к нынешнему мирному процессу в Ливии.

Немецкие дипломаты покинули Триполи в 2014 году в разгар гражданской войны в Ливии после свержения Муамара Каддафи в 2011 году. В 2015 году в Ливии при посредничестве ООН было сформировано переходное правительство, которое должно привести страну к выборам, запланированным на 24 декабря 2021 года.