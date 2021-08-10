Попытку майнинга криптовалюты пресекли в правительстве Камчатки

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Попытку установки программного обеспечения для майнинга криптовалюты на компьютеры правительства Камчатского края вскрыли специалисты краевого Минцифры, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Попытка была пресечена в рамках мониторинга состояния системы безопасности в информационно-телекоммуникационной сети правительства Камчатского края. В ходе проверки установлено, что под учетными записями нескольких госслужащих (...) была зафиксирована попытка установки специального программного обеспечения, предназначенного для майнинга криптовалют", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что обнаруженное программное обеспечение могло поставить под угрозу безопасность информационно-коммуникационной сети правительства края, в том числе создав опасность заражения компьютеров и серверного оборудования криптоджекингом - компьютерным вирусом, который "скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют".

"Также в связи с тем, что майнинг по своей сути предполагает максимальное загрузку мощностей компьютеров, вредоносное ПО могло бы повлечь сокращение ресурса задействованных в вычислении криптовалюты компьютеров и привело бы к обесточиванию всех систем правительства Камчатского края", - сообщает пресс-служба.

Материалы проверки, проведённой специалистами регионального министерства цифрового развития, переданы в УФСБ региона.

Ранее сотрудники "Метроэлектротранса" в Казани признались в майнинге криптовалюты на работе. По версии следствия, в марте 2021 года подозреваемые установили оборудование для майнинга криптовалюты на трансформаторной электроподстанции, принадлежащей организации. "За два месяца работы оборудование потребило электроэнергию на сумму более 352 тысяч рублей, которую оплатил "Метроэлектротранс"", - говорится в сообщении.