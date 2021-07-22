Министр связи Приамурья попал в больницу после конфликта на отдыхе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков находится в больнице с черепно-мозговой травмой после конфликта на одной из турбаз региона, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Курдюков отдыхал в компании на турбазе, произошел конфликт, в ходе которого он получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую. Он находится в больнице", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что события произошли несколько дней назад.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями. В министерстве цифрового развития и связи области подтвердили, что глава министерства находится на больничном.

Курдюков заступил на пост министра в январе текущего года. Карьеру в правительстве области начал с 2010 года с должности начальника отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты населения Приамурья.