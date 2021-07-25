Задержан подозреваемый по делу о гибели главы Минсвязи Приамурья

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - По делу о гибели министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова задержан 39-летний мужчина, сообщило в воскресенье областное следственное управление СК РФ.

"По данным следствия, вечером 17 июля в компании отдыхающих граждан между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один ударил второго по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он 24 июля 2021 года скончался", - говорится в сообщении.

Как сказали в региональной прокуратуре, "в целях защиты законных прав и интересов потерпевшего, соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства прокуратура Благовещенска изъяла уголовное дело из производства органов полиции и передала в следственный отдел по Благовещенску СУ СК России по Амурской области".

Дело расследуется по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Несколько дней назад Курдюков попал в больницу с травмами, в том числе черепно-мозговой, после конфликта на одной из турбаз региона.

Ранее в воскресенье губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что Курдюков умер вечером в субботу.

Александр Курдюков заступил на пост министра в январе этого года. Карьеру в правительстве области начал с 2010 года с должности начальника отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты населения Приамурья.